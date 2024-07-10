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سيتم تحويل الملف للنيابة العامة.. لجنة وزارة الشباب تبدأ عملها وموقف نادي مودرن غير جيد

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الأربعاء، 10-07-2024 09:58 ص

 

كشف الإعلامي أمير هشام  تطورات مثيرة بشان قضية الاعب أحمد رفعت عبر بلس 90 .

وقال أمير هشام : اللجنة القانونية المكلفة من وزارة الشباب والرياضة في قضية الراحل أحمد رفعت بدأت عملها وموقف مودرن سبورت غير جيد حسب المصادر وحال إدانة أي شخص أو جهة أو هيئة سيتم تحويل الملف للنيابة العامة.

علي الجانب الاخر كانت قد وصلت والدة أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت لمسجد المشير لتلقي واجب العزاء في وفاة أحمد رفعت الذي رحل في الساعات الأولى من يوم السبت الماضي.

وظهرت علامات الحزن الشديدة على وجه والدة أحمد رفعت بعد وصولها لمسجد المشير ومعها العديد من الأقارب وأولادها.

وودع أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت والمنتخب الوطني عالمنا فجر السبت الماضي، بعد توقف القلب وتدهورت حالته الصحية، إثر الوعكة التي تعرض لها من قبل فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري، حيث سقط على الأرض فاقداً الوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب.

وبعد فترة علاج بالمستشفى استمرت لمدة شهر تقريباً، غادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج فى منزله مع التشديد من الأطباء على عدم قيامه بأعمال تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا، قبل أن يتوقف قلبه بشكل مفاجئ فجر السبت.

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