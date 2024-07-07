"ملحقش ياكلها".. أخر ما طلبه أحمد رفعت من والدته وعندما عادت وجدته ميتاً





نعى الدكتور أحمد أشرف، المشرف على علاج أحمد رفعت واستشاري القلب والقسطرة وطب القلب الرياضي بجامعة عين شمس، أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت الذي وافته المنية صباح السبت.

وقال أحمد أشرف في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه تم تنفيذ كافة الإجراءات الطبية على أعلى مستوى لأحمد رفعت".

وتابع أحمد أشرف: "قبل وفاة أحمد رفعت بـ 48 ساعة تواصل معي أحمد وطلب مقابلتي للتعرّف على طريقة التعامل الطبية في الفترة المقبلة".

وأكمل أحمد أشرف: "أمس وجدت اتصالاً هاتفياً من شقيق أحمد رفعت بيقول لي «أخويا مش بينطق» وكان هناك توقف كامل في عضلة القلب".

وتابع أحمد أشرف: “أبلغت شقيق أحمد رفعت اطلع بـ أحمد على أقرب مستشفى وتوجهت على المستشفى وأجرينا ”إنعاش قلبي" لكن أمر الله نفذ".

وأكمل أحمد أشرف: "سألنا والدة أحمد رفعت وقالت لنا أحمد رفعت مكنش بيشتكي من حاجة قبل الوفاة وكان بيتفرج على ماتش مع أصدقائه وطلب من والدته فاكهة ولما رجعت لقته واقع".

جنازة أحمد رفعت

وكان قد شيّع الآلاف من أهالي كفر الشيخ، اللاعب أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر الذي وافته المنية فجر اليوم.

وحضر الجنازة العديد من اللاعبين، من بينهم محمود كهربا لاعب الأهلي ومحمود جنش لاعب مودرن سبورت وحسين السيد والعديد من زملاء رفعت في فريق مودرن سبورت.

نعي مودرن سبورت

ونعى نادي مودرن سبورت لاعبه أحمد رفعت عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، قائلا: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.

وتابع النادي: “بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلون”.

