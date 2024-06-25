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"زعل كسر قلبه وقد لا يعود للملاعب".. أخر تطورات حالة أحمد رفعت

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الثلاثاء، 25-06-2024 01:45 ص

 

كشف الدكتور جمال شعبان استشاري القلب والاوعية الدموية، تفاصيل آخر تطورات حالة اللاعب الدولي أحمد رفعت، مشيرا إلى أن اللاعب بدأ يظهر ويعود مرة أخرى.

وتابع جمال شعبان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن :"الحمدلله رجع، وعان اللاعب جلطة في القلب، وما عقد الأمور هو توقف القلب، وظل ساعة في انعاش القلب، واللاعب ظل في غيبوبة لمدة أسبوع.

واكمل الدكتور جمال شعبان استشاري القلب والاوعية الدموية، انه لم ياخذ قهوة زيادة ولا مكملات وصوم ولا اي شيء من هذا القبيل، وكشف اللاعب عن أن لديه هموم لا يتحملها بشرى، والزعل سبب قوي لهذه المشكلة والظروف النفسية، والزعل يكسر القلب والاكتئاب والتوتر والقلق.

واكمل الدكتور جمال شعبان استشاري القلب والاوعية الدموية، أن والد اللاعب الدولي أحمد رفعت كان يعاني من مشاكل في القلب، وحالة اللاعب تم انقاذها، وعضلة القلب جيدة حاليا، ولكنه أمامه 6 شهور حتى نعرف متى سيعود للملاعب.

فيما كشف أحمد أشرف عيسى، الطبيب المعالج لـ أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، موقف اللاعب من العودة إلى الملاعب من جديد، بعد الازمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا.

 

وقال «عيسي» في تصريحات تليفزيونية: «من الصعب تحديد موعد عودة أحمد رفعت للملاعب من جديد خلال الوقت الحالي».

 

وأضاف أحمد أشرف عيسى، الطبيب المعالج لـ أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، ان : «أحمد رفعت سيخضع لتقييم طبي دقيق خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر، بعدها سيتم تحديد موقفه من العودة إلى الملاعب من عدمه».

وتابع أحمد أشرف عيسى، الطبيب المعالج لـ أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، أن : «أحمد رفعت خضع إلى عملية تركيب دعامتين في القلب خلال الأيام القليلة الماضية تحت إشرف طبيب إيطالي، بسبب معاناته من ضيق في الشريان التاجي».

 

وأردف أحمد أشرف عيسى، الطبيب المعالج لـ أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، ان «اللاعب أخبرني عن معاناته من ظروف نفسية عنيفة وقاسية لفترة طويلة وصلت لعدة أسابيع، قبل تعرضه لتلك الأزمة الصحية العنيفة، وكانت سببا رئيسيا في تلك الوعكة الصحية التي تعرض لها».

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