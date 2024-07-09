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ميدو يفتح النار: وصلنا لمرحلة لا يجب فيها السكوت

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الثلاثاء، 09-07-2024 01:57 م


أطلق أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك، تصريحات قوية، بشأن الأزمة الحالية بعد وفاة أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت، مؤكا أن الإعلام الرياضي وصل إلى مرحلة لا يجب فيها السكوت.

وقال أحمد حسام ميدو في برنامجه على قناة المحور: "الإعلام عليه دور كبير، والجمهور ينتظر معرفة الحقيقة، وأن يكون الإعلامي على مسافة واحدة من الجميع، وألا تكون لديه أجندات ينفذها".

وأوضح: "نحن في عصر العمل فيه بأمانة وشرف يجعل الإعلامي تحت ضغوط كبيرة، ويدفعه لأن يفضل ألا يظهر حاليًا، ولكن الجمهور هو من يحركنا".

أكمل: "الرأي العام هو النبض الحقيقي لأي أزمة تُثار، وهو جزء كبير في تحريك الحالات الإعلامية، وإذا فضلت اختيار عدم الظهور الآن أكون (بهرج) ولا أعرف ما هي مسئولياتي".

أضاف: "المسئوليات الإنسانية تحتم علينا أن نتواجد ونظهر، أيًا كان من سيغضب من ذلك، ونحن وصلنا إلى مرحلة لا يجب فيها السكوت، ليس من أجل الراحل أحمد رفعت فقط، بل لوجود أخطاء وأزمات أزعجتنا جميعًا، يجب علينا أن نشير لجميع الأمور الخاطئة".

وتابع: "ساعات ربنا بينورلنا حاجات احنا مش شايفينها، وأحمد رفعت جاء أجله بعدما أشار لنا على الحقيقة بكلمة.. وقال في تصريحات تلفزيونية إن ما مر به من قبل هو سبب أزمته".

وأتم تصريحاته: "هل تصريحات أحمد رفعت كلام غير علمي؟ أم الضغوط النفسية تؤدي لضعف القلب ثم الوفاة؟ بل هي أحد أهم المسببات الرئيسي".

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