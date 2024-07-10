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استقالة رئيس نادي مودرن سبورت بسبب أحمد رفعت

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الأربعاء، 10-07-2024 01:07 م


أعلن نادي مودرن سبورت "فيوتشر سابقا"، استقالة وليد دعبس، رئيس النادي على خلفية الاحداث التي حدثت بعد وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق.

وأصدر نادي مودرن سبورت بيان رسمي وفيه القرارات التالية:

"تقدم الدكتور وليد دعبس باستقالةه من رئاسة مجلس ادارة نادى مودرن سبورت نظراً لما تعرض له سيادته من تشويه لشخصه ولكيان النادى وتحريف لتصريحاته ومحاولة تعمد الوقيعة بينه وبين أسرة الراحل المرحوم أحمد رفعت والرأي العام وكل محبي اللاعب الراحل".

"قرر السادة ملاك الحصص الحاكمة للشركة التنازل عن الحصص المملوكة لهم للملاك السابقين مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال بالنادي لحين توفيق الأوضاع".

"تقديم الدعم اللازم للجنة المشكلة بقرار السيد وزير الشباب والرياضة بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص اللاعب الراحل أحمد رفعت في حدود المعلومات المتوفرة لدينا حال إدارة النادى اعتباراً من سبتمبر"

ختاماً.. "يتوجه الدكتور وليد دعبس بالشكر للشعب المصري ويعتذر عن محاولة تحريف تصريحاته عبر وسائل الإعلام وينسحب من المشهد الرياضي في مصر، ويعلن تعزية أسرة المرحوم أحمد رفعت في بيتهم بالتجمع الخامس بصفته الشخصية وبدون أي صفة رسمية لتقديم العزاء الواجب".

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