شقيق أحمد رفعت يكشف عن المسؤول المتسبب فيما وصل إليه شقيقه

قال محمد رفعت،
عن وفاة شقيقه لاعب كرة القدم الراحل أحمد رفعت: "، لن أقول ماذا حدث، اسألوا
أحمد دياب ماذا حدث لأحمد رفعت بسببه".
جاء ذلك خلال
مداخلة في برنامج "الكورة مع فايق" المذاع عبر فضائية "إم بي سي
مصر2".
يذكر أن أحمد
رفعت كان قد أشار في مقابلة سابقة مع الإعلامي إبراهيم فايق إلى تعرضه لضغوط شديدة
من قبل مسؤولين.
وكان أحمد رفعت
قد حل ضيفًا مع الإعلامي إبراهيم فايق قبل أسابيع قليلة من وفاته، واعترف بأنه
تعرض لضغوط شديدة من قبل شخص أو اثنين مسؤولين في الكرة المصرية، وأكد أن هيثم
عرابي مدير التعاقدات في نادي مودرن سبورت، ووكيله نادر شوقي، يعلمان كل شيء عما
حدث معه.
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