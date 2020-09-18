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التعاون السعودي يكشف تفاصيل جديدة عن التفاوض مع كارتيرون

كارتيرون
كارتيرون
الجمعة، 18-09-2020 12:46 ص المصريون ـ متابعات
أوضح نادي التعاون السعودي حقيقة مفاوضاته مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لتولي تدريب الفريق أثناء وجوده على رئس الجهاز الفني لنادي الزمالك.
وقال النادي السعودي في بيانه إنه لم يتفاوض مع كارتيرون إلا بعد أن فسخ الأخير عقده مع الزمالك.
وتابع التعاون أنهم كانوا بالفعل يفاوضون مدربًا آخر من أوروبا الشرقية إلا أنه بعد تداول وسائل الإعلام لأخبار فسخ تعاقد كارتيرون مع الزمالك فتح النادي معه خط مفاوضات.
ذكر نادي التعاون السعودي، أنه بدأ المفاوضات مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتولي تدريبه، بعد أن انفصل الأخير عن الزمالك.
وأفاد التعاون في بيانه أنه "كان في مفاوضات مع أحد الأسماء التدريبية من شرق أوروبا، لكن تم إيقاف المفاوضات في مراحلها النهائية بعد أن نشرت وسائل الإعلام استقالة كارتيرون من تدريب الزمالك".
وواصل التعاون أنه "وجّه مستشاره القانوني للتأكد من ذلك عبر وكيل كارتيرون، وإبداء التعاون الرغبة في التعاقد معه بسبب سيرته الذاتية المميزة، حينها أكد المستشار القانوني للنادي أن كارتيرون قد استقال بالفعل".
ويوضح التعاون: "هنا قدّم التعاون عرضا رسميا لـ كارتيرون وتلقى ردا بالموافقة يوم الأربعاء من المدرب الفرنسي، وتم التوقيع المبدئي بعد التأكد من إنهاء علاقة المدرب رسميا وقانونيا مع الزمالك".
وأتم بيان التعاون: "نشدد على الاحترام والتقدير الذي يكنه النادي ومجلس إدارته وجمهوره لجميع الأندية عامة، ولنادي الزمالك والجمهور المصري بصورة خاصة".
 

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