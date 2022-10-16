رئيس الإسماعيلي يوجه الشكر للنادي الأهلي بعد الموافقة على هذا الأمر

ارشيفية

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وجه يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي بعد موافقته على خوض لقاء الفريقين على ستاد الكلية الحربية.



وقال الكومي في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم"، "الأهلي وافق ورابطة الأندية وافقت على خوض اللقاء علر ستاد الكلية الحربية وننتظر موافقة الأمن".

وتابع "أطالب جماهير الإسماعيلي والأهلي بالابتعاد عن الألفاظ النابية والتشجيع المثالي".

وأكمل "حال عدم موافقة الأمن على خوض اللقاء في الكلية الحربية سيكون البديل هو ستاد برج العرب".



وواصل :"حمدي النقاز وفراس شواط سيشاركا في لقاء الأهلي بشكل طبيعي"