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الأهلي يفاجئ 3 لاعبين بمنحهم الاستغناء النهائي مجانًا

هدف-الأهلي-في-انبي
الأهلي
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الثلاثاء، 04-10-2022 10:07 ص

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي 3 لاعبين الاستغناء النهائي لعدم الحاجة إلي جهودهم في الفترة الحالية .

وأفادت مصادرأن هناك ثلاث لاعبين رحلوا مجاناً بفسخ عقودهم وهم محمد احمد بيسو وصالح نصر وفارس طارق.

وعلى جانب آخر ، قاد أندرياس أندويا، مدرب أحمال الفريق ، لاعبيه في فقرات بدنية متنوعة مع بداية المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى لاعبو الأهلي جانبا من التدريبات البدنية بالكرة ضمن فقرات محددة استمرت لمدة نصف ساعة.

وحرص المدير الفني مارسيل كولر على قيادة تدريبات متنوعة للمدافعين والمهاجمين ضمن فقرات المران الفنية.

وبعد ذلك قام مارسيل كولر بإجراء تقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين في ختام فقرات المران.

 

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