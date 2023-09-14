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ديلي ميل: لاعب تونس سخر من "صلاح" عقب تسجيل الهدف الثالث.. وتكشف رد فعله

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صلاح
الخميس، 14-09-2023 02:01 م


نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقريرا بعد فوز منتخب تونس على نظيره المصري، لفتت فيه إلى سخرية لاعب مانشستر يونايتد، حنبعل، من احتفال محمد صلاح بعد تسجيل تونس الهدف الثالث.
وذكرت الصحيفة في تقريها، أن حنبعل المجبري سخر من احتفال محمد صلاح خلال فوز تونس على مصر في المباراة الودية مساء الثلاثاء.
وأثار الهدف احتفالات صاخبة من لاعبي تونس، حيث انضم حنبعل إلى حمزة رفيعة مسجل الهدف الثالث، في تقليد احتفالية اليوجا التي يفعلها صلاح بعد تسجيله الأهداف.
وبدا أن حنبعل المجبري يسخر من احتفال محمد صلاح بهدفه في فوز تونس على مصر.
شارك صلاح 90 دقيقة كاملة ليلة الثلاثاء، وظل هادئًا أثناء تقليد احتفاله، بينما شارك حنبعل في 10 دقائق فقط بمباراته الدولية رقم 26 مع منتخب تونس.
جدير بالذكر، تأهل المنتخب المصري والتونسي إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، التي تقام بداية العام المقبل في كوت ديفوار.

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