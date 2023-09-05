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مبلغ خرافي.. وفد سعودي يصل ليفربول لتقديم عرض جديد لضم صلاح

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صلاح
الثلاثاء، 05-09-2023 11:16 ص


كشفت تقارير صحفية بريطانية وصول وفد سعودي إلى العاصمة البريطانية لندن للتفاوض مع إدارة نادي ليفربول بشأن انتقال الدولي المصري محمد صلاح إلى دوري المحترفين.

المحاولة الأخيرة

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، فإن مسؤولي الاتحاد مازالوا يصرون على ضم صلاح قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي لهذا الموسم الخميس المقبل.

وأكدت "ديلي ميل" أن ممثلي الاتحاد موجودون الآن في المملكة المتحدة للقيام بالمحاولة الأخيرة للتعاقد مع صلاح.

وأشارت إلى أن مسؤولي الاتحاد سيرفعون عرضهم إلى 200 مليون جنيه إسترليني خلال الـ48 ساعة المقبلة.

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