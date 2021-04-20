بعد إعلان رغبته العودة إلى الأهلي .. بيراميدز يأمر رمضان صبحي بهذا الأمر .. واللاعب ينفذ

الثلاثاء، 20-04-2021
05:32 ص
أحمد عادل شعبان
طلب نادي بيراميدز
من رمضان صبحي إصدار بيان إلى الرأي العام بشأن تصريحاته الأخيرة التي أعلن فيها ضمن برنامج " رامز عقله طار
" أنه يريد العودة إلى النادي الأهلي.
وقال صبحي في بيان عبر انستجرام: نظرًا لما يتم تداوله من اخبار
مؤخرًا، فأود التوضيح بانى سعيد جدًا بالتواجد فى نادى بيراميدز
منذ بداية
الموسم وحتى الأن، وفكرة الرحيل عنه لأى وجهة أخرى داخل أو خارج مصر
ليست
مطروحة من الأساس فى الوقت الحالى أو المستقبل القريب.
أضاف رمضان: لست مندهشًا مما تم تداوله بعد تصريحاتى التليفزيونية
الأخيرة التى استغلها البعض لاستكمال محاولات ليست الأولى فى التشكيك فى
خطوة انتقالى لبيراميدز
، والتى بالعكس تماما تمت عن قناعة تامة منى وبمشروع
النادى فى المستقبل .
تابع: كل تركيزى الأن هو بذل اقصى مجهود مع زملائى داخل الفريق للوصول
لابعد نقطة فى جميع البطولات التى نشارك فيها لتحقيق موسم ناجح، وأيضًا من
أجل الحفاظ على تواجدى داخل المنتخب الأول وتجهيزًا ايضًا لأولمبياد طوكيو
مع المنتخب الأولمبى.