حسام البدري: أنا أهلاوي.. ونادم على تجربة بيراميدز

الجمعة، 16-04-2021
04:30 م
المصريون
قال حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، إنه لما وافق على التواجد رئيسا لنادي بيراميدز
لم يقصد إثارة غضب جمهور النادي الأهلي.
وأوضح البدري في تصريحات إذاعية أن جماهير النادي الأهلي بالنسبة له حاجة كبيرة، وأنه خلال فترة تواجده في القلعة الحمراء، كان هدفه الأساسي هو إسعاد الجماهير.
وتابع: «محدش يقدر يزايد على تاريخي وحبي للنادي الأهلي، عندما تواجدت في نادي بيراميدز
، كنت لا ارتبط بأي ناد في ذلك الوقت».
وأكد أنه لو كان يعلم أنه ستكون هناك حالة غضب كبيرة من جمهور الأهلي بسبب تواجده في بيراميدز
، كان رفض العرض وأنه لو عاد به الزمن لم يوافق على قبول المهمة في نادي بيراميدز
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