خناقة بين خالد الغندور وسيف زاهر على الهواء بسبب ركلة جزاء الأهلي

السبت، 03-12-2022
10:48 ص
دخل
خالد الغندور
نجم نادي الزمالك السابق فى خلاف
حاد على الهواء مباشراً بين الثنائي الإعلامي سيف زاهر وهشام حنفي لاعب الأهلي السابق بسبب ركلة جزاء الأهلي أمام طلائع الجيش
.
وشدد
خالد الغندور
خلال برنامج «ملعب أون تايم» على أن اللعبة التي احتسبها الحكم محمد عادل
ليست ركلة جزاء فيما اتفق الثنائي سيف زاهر وهشام حنفي على أنها ركلة جزاء 100 في المائة.
وقال
هشام حنفي: «الأهلي كان أفضل في الشوط الثاني وضربة جزاء سليمة مليون في المائة بس
الحكم محمد اتاخر فيها شوية».
ورد
سيف زاهر: «أنا متفق تماما أنها ركلة جزاء وهذا ما أكده أيضًا الثنائي التحكيمي أحمد
الشناوي وسمير محمود عثمان».
وهنا
تدخل خالد الغندور
متسائلًا: «هو الحكم صفر بنالتي لصالح سافيو ولا أحمد عبدالقادر،
سافيو لم يلمس الكرة ولو سافيو لمس الكرة يبقى أنا ما بفهمش حاجة.. والله العظيم ما
ضربة جزاء».
ورد
هشام حنفي غاضبًا: «ما تحلفش بالله بس، حارس مرمى طلائع الجيش
مش لاعب على الكرة لاعب
على جسم اللاعيب».
وعاد
خالد الغندور
للجدال من جديد وقال: «هو الفار استدعى الحكم ليه» معناها إنه مفيش ضربة
جزاء«.
وأتم سيف زاهر ليقول للغندور: «لا ربما الفار يريد أن
يخبر الحكم أنها ركلة جزاء بالفعل منذ البداية وعلى فكرة حارس طلائع الجيش
لعب 3 مرات
على لاعبي الأهلي أكرم توفيق مرة وبعده سافيو ثم أحمد عبدالقادر وكلهم ركلات جزاء».