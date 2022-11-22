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شوبير يفجر مفاجأة عن مصير كهربا مع الأهلي

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كهربا
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الثلاثاء، 22-11-2022 02:41 م

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجآت بشأن مصير محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، مع القلعة الحمراء.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: “حتى أمس كل اللي بتسمعه عن لاعب الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا مجرد اجتهادات”، مضيفا: "مع بداية الموسم، الكابتن محسن صالح رئيس اللجنة الفنية بالأهلي أخبر كهربا بإنه مش هيكون مع الأهلي، واللاعب لجأ إلى الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وكابتن سيد رد عليه وقال له انتظر".

وتابع شوبير:" من حظ كهربا الجيد، تولي مارسيل كولر تدريب الأهلي، وكولر معاه مساعد تونسي كان زميل لكهربا في الدوري السويسري، والمساعد أخبر كولر بإن كهربا لاعب جيد".

وأشار شوبير: "مارسيل كولر شاف كهربا ونال إعجابه وقال هو لاعب جيد وأنا محتاجه، واتقلبت الأية في الأهلي وقالوا طالما المدرب يحتاجه وأيضا على المستوى الشخصي من العيب إننا نضحي بيه بالشكل ده".

وأضاف شوبير: "الأهلي ليس عليه جنيها واحدا في غرامة كهربا، وكمان النادي يعاني من أزمة سيولة مادية، وكان فيه فكرة أن الأهلي هيدفع لكهربا جزء من عقده لمساعدته في تسديدة الغرامة لنادي الزمالك".
استطرد شوبير:"أمس كان أول اجتماع لمناقشة مصير كهربا، وناقشوا بالفعل فكرة دفع مبلغ من عقده لمساعدته في حل المشكلة".

ولفت شوبير:" كان من المفترض أن يتقاسم كهربا الغرامة مع نادي أفيس البرتغالي، لكن النادي البرتغالي فلس، البعض يقول أن كهربا ملزم بدفع نصف الغرامة فقط، والبعض يقول مًلزم بدفع الغرامة كاملة".

وأضاف: "قد يتم سداد غرامة كهربا لما ييقى فيه سيولة مادية في الأهلي، لكن لو الغرامة 50 مليون جنيه هيبقى صعب جدا دفع هذا المبلغ".
 

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