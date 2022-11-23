الأربعاء 23 نوفمبر 2022
توقيت مصر 14:30 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

والد حسام حبيب ينشر فيديو مسرب لنجله مع شيرين ويحذفه سريعًا

دفعها فورًا.. شوبير يعلن انتهاء أزمة كهربا

«نتنياهو» ينشر مكالمة فيديو مع «أخيه» محمد سعود لتهنئته بفوز المنتخب على الأرجنتين

زوج نسرين طافش يعلن طلاقهما بعد 5 أشهر من الزواج

أول رد أمني على فيديو «اقتحام جامعة بشمال سيناء» ومفاجأة بعد القبض عليه

فتاة تصدم الجميع: «خالتي بتزني.. أقول لإخوتها ولا أسكت؟»

رغم انفصالهما.. ريم البارودي تفاجئ أحمد سعد: أنا بحبك (فيديو)

بث مباشر.. المغرب ضد كرواتيا في كأس العالم قطر 2022

فيديو مفاجئ لـ شمس الكويتية مع خالد يوسف

الدولار يقفز في البنك المركزي ويتخطى سعره في الأهلي ومصر

ADS
 

دفعها فورًا.. شوبير يعلن انتهاء أزمة كهربا

1808469_0
شوبير
Native
Teads
الأربعاء، 23-11-2022 01:39 م
أعلن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق ، عن قرار الأهلي النهائي بشأن غرامة محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق لصالح الزمالك.

وأكد شوبير، في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام، أن الأهلي قرر دفع الغرامه فورا، حيث حصل كهربا يوم الاثنين الماضي، علي باقي مستحقاته من العقد القديم بالاضافة لحصوله على مقدم تعاقده، فور دخول سيولة مالية للنادي .

وأضاف أن الغرامة ستكون مناصفة بين كهربا وافيش البرتغالي والأهلي لا علاقة له بالأمر.
وتابع أن محمود الخطيب رئيس النادي، قرر حل أزمة اللاعب سريعا من أجل عودته للملاعب، مشددا أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق مقتنع تماما بإمكانيات اللاعب.
وأكمل أن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط كان أبلغ اللاعب في بداية الموسم بعدم وجود دور له مع الفريق لهذا الموسم ، ولكن كولر كان السبب في حل الأزمة بسبب قناعته بإمكانيات اللاعب.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا "وقع غرامة مالية على كهربا لصالح نادي الزمالك، والتي تقدر بمليوني دولار و5% فوائد من يونيو 2019، كما قررت المحكمة الرياضية الدولية إيقاف اللاعب 6 أشهر لحين سداد مستحقات الزمالك.
 

إقرأ ايضا

3AB0BD5C-DE04-42A1-80D2-CB716765E646

«نتنياهو» ينشر مكالمة فيديو مع «أخيه» محمد سعود لتهنئته بفوز المنتخب على الأرجنتين

MP-Noussair_Mazraoui-morocco_vs_modric-croatia-worldcup-md1

بث مباشر.. المغرب ضد كرواتيا في كأس العالم قطر 2022

Capture

شاهد.. ماذا قال ياسر الشهراني في أول ظهور له من داخل المستشفى

أخبار متعلقة

1477760_0

شوبير يفجر مفاجأة عن مصير كهربا مع الأهلي

20221116100333035

الأهلي يتمسك ببقاء 3 نجوم كبار استغنى عنهم المدير الفني

images

«شبانة» يفجر مفاجأة عن حوار عبدالله السعيد: مدفوع الأجر لهذا السبب

1278917_0

تعليق صادم من رضا عبدالعال على تصريحات عبدالله السعيد ضد الأهلي

1931354_0

بالأسماء.. كولر يصدم 4 من نجوم الأهلي ويطلب رحيلهم

T16599818145957e75b8366d4aeeb6beba8a82a0b5eimage.jpg&w=1200&h=675&q=95&img

رجل أعمال يتدخل.. تطور مفاجئ في أزمة كهربا مع الزمالك والخطيب يتخذ قراره