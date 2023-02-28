خطاب رسمي يؤكد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك





تلقت مديرية الشباب والرياضة في الجيزة، خطابا بزوال صفة عضوية رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور، بعدما أيدت محكمة النقض، الحكم بحبسه لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وقالت مديرية الشباب والرياضة، أنه بناء على رأي اللجنة القانونية لوزارة الشباب والرياضة من خلال اللائحة الاسترشادية، فيتعين على مجلس الإدارة إعمال شئونه نحو عقد اجتماع طارئ لتحديد من يقوم من أعضائه بأعمال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية لتيسير أمور النادي لأقرب جمعية عمومية عادية.

من جانبه كشف محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة عن موقف مرتضى منصور من إمكانية الترشح لانتخابات نادي الزمالك القادمة وذلك بعد حكم حبسه لمدة شهر.

ويقضي مرتضى منصور حاليا فترة حبسه لمدة شهر وذلك في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقال الشاذلي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر: "وفقا للائحة الاسترشادية، لا يستطيع مرتضى منصور العودة لنادي الزمالك بعد زوال العضوية بسبب حكم مقيد للحرية".

وأضاف: "زوال العضوية جاء مرهون ومرتكز على حكم القضاء، وبالتالي العضوية زالت ليس بقرار من وزارة الرياضة أو النادي وإنما بحكم قضائي ".

وأكمل: "من سيتولى حاليا إدارة نادي الزمالك سيكون قائم بالأعمال وليس رئيسًا لحين أقرب جمعية عمومية وذلك خلال الفترة الانتخابية من شهر يوليو حتى أكتوبر وسيتم إجراء الجمعية العمومية في هذه الفترة من أجل انتخاب رئيس للنادي وهذا كلام لائحي وقانوني".

وردًا على هل يحق لمرتضى منصور الترشح في الانتخابات المقبلة؟، قال المتحدث باسم الشباب والرياضة: "من شروط الترشح لمجلس الإدارة (حسن السير والسلوك) وإذا تقدم مرتضى منصور سيكون هناك لجنة معنية بالبت في هذه الأمور الخاصة بالتقدم بأوراق الترشح".

واستكمل: "وإذا كان هناك حكم قضائي مُخل بالشرف أو غير ُمخل بالشرف فهذا الأمر يخص المحكمة ولا يخص وزارة الرياضة أو النادي".

وأتم: "وإذا كان الحكم الذي صدر غير مُخل بالشرف سيكون لمرتضى منصور الحق في نزول الانتخابات القادمة أما إذا كان غير ذلك فهذا سيكون من شأن المحكمة".