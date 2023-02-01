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انتهاء أزمة الزمالك بعد اكتشاف خطأ من اتحاد الكرة

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مرتضى منصور
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الأربعاء، 01-02-2023 12:59 م

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور ، في قيد صفقاته الجديدة التي ضمها خلال فترة الانتقالات الشتوية على الرغم من عدم سداد مستحقات اتحاد الكرة.

وشهد مساء أمس أزمة بين اتحاد الكرة ونادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور بسبب عدم سداد الأبيض المديونات المتعلقة بتسجيل اللاعبين.

وحسب "صدى البلد" فإن اتحاد الكرة أخطأ حيث كان لابد من غلق الحساب الخاص بالزمالك والذي يستطيع من خلاله تسجيل لاعبيه علي نظام فيفا .

وبحسب اللائحة فإن الأندية التي لم تقوم بتسوية مديونياتها يتم غلق الحاسب الخاص بها وهو الأمر الذي ينطبق على الزمالك، وعلى الرغم من ذلك عمل الحساب الخاص بنادي الزمالك بشكله الطبيعي بسبب خطأ اتحاد الكرة .

وفقا للائحة يعتبر الزمالك قانونيا  موقفه سليم عقب قيده للاعبين عبر النظام الدولي لتصبح أزمته مع اتحاد الكرة في تسوية المديونة واستخراج الكارنيهات الخاصة باللاعبين .

وعقب قيام نادي الزمالك بتسديد المديونيات للاتحاد المصري لكرة القدم يتم استخراج الكارنيهات الخاصة باللاعبين .

وتعاقد نادي الزمالك مع كل من ناصر منسي وأحمد بلحاج بالإضافة إلى عودة محمود شبانة من نادي سموحة.
 

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