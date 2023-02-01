رد ناري من حازم إمام على مرتضى منصور

الأربعاء، 01-02-2023
10:52 ص
رد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة
على اتهامات مرتضى
منصور رئيس نادي الزمالك
حول تدخله لمنع قيد الصفقات للنادي الأبيض.
واتهم مرتضى منصور
، حازم إمام بالتدخل لمنع قيد صفقات النادي
الجديدة لأسباب شخصية تتعلق برغبة الثعلب الصغير في رئاسة نادي الزمالك
وهو ما دفعه
لرفض لأية تسويات في مكالمة هاتفية مع مسئولي الاتحاد .
ورد حازم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي
"تويتر" وقال :"طبعًا كل اللي اتقال ده أي كلام وكذب كالعادة والله
العظيم ولا حد كلمني".
وأضاف "نفسي أعرف أيه كمية الغل والافتراء اللي عندك
،هتموت وتكره الناس فيا ، بتتبلي على الواحد وحاشر اسمي في أي حاجة".
وأنهى "نفسي مرة تقول إنك غلطت ، مش لازم تشيل الناس
غلطاتك ،حسبي الله ونعم الوكيل".
واندلعت أزمة بين الزمالك
واتحاد الكرة
لرفض الأخير قيد صفقاته
الجديدة بسبب عدم تسديد المديونات المستحقة.
وقال اتحاد الكرة
في بيان رسمي :"رغم مخاطبة نادي الزمالك
لدفع الديون المستحقة سواءً نقد أو عن طريق شيكات مقبولة الدفع، رفضت إدارة نادي الزمالك
،
وطلبت تسديد مبلغ ضئيل من المديونية، التي يذهب 75% من قيمتها لخزانة الضرائب الخاصة
بالقيد".
ونفي مرتضى منصور
ما جاء في بيان الاتحاد وأكد أنه عرض منح
شيكات تستحق الدفع والتنازل عن مديونيات لصالح اتحاد الكرة
إلا أن الأخير رفض بإيعاز
من حازم إمام وأخرون.
وتبادل الجانبان تحرير المحاضر حيث استدعى اتحاد الكرة
شرطة
النجدة بسبب وجود "بلطجية" داخل الاتحاد فيما حرر رئيس الزمالك
محضرًا لإثبات
حالة الامتناع عن قيد صفقات الزمالك
.