الإثنين، 26-10-2020
02:32 م
محمد عبد الحارس
قال الخبير التحكيمي ناصر عباس، إن نادي
بيراميدز
تعرض لظلم واضح من جانب الحكم الكاميروني آليوم نيانت، في نهائي
الكونفدرالية
أمام نهضة بركان، في نهائي
الكونفدرالية.
وأضاف "عباس" خلال تصريحاته لبرنامج
"ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "الحكم يجب أن يوفر البيئة الآمنة
والصالحة داخل المستطيل الأخضر، لكن هذا لم يحدث للاعبي بيراميدز
أمام نهضة بركان المغربي".
وواصل "الحكم قام بتحجيم فريق بيراميدز
منذ بداية المباراة، وهناك أخطاء واضحة والاعتداء بدون كرة، وأحد اللاعبين قام بركل
لاعب بيراميدز
، وكان تستحق البطاقة الحمراء المباشرة، لأنه سلوك مشين".
وتابع : "اعتراضات لاعبي بيراميدز
مقبولة، الحكم تجاهل إشهار البطاقات الصفراء لـ5 لاعبين، بالإضافة إلى أن هناك لاعب
يستحق الطرد مبكرًا، من نهضة بركان المغربي".
واختتم : "الهدف الذي سكن شباك بيراميدز
،
فيه خطأ واضح بعدما لمست الكرة يد أحد لاعبي نهضة بركان، الهدف مشكوك في صحته بالإضافة
إلى عدم اشهار البطاقة الحمراء لأحد لاعبي نهضة بركان في لعبة آخرى".