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تفاصيل فوز «الخطيب» برئاسة الأهلي لدورة ثانية

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الخطيب
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السبت، 27-11-2021 09:48 ص
أعلنت اللجنة القضائية  المشرفة على انتخابات النادي الأهلي فوز قائمة محمود الخطيب بالانتخابات لمدة 4 سنوات مقبلة.
وتأتى أعضاء المجلس كالتالي:
محمود الخطيب رئيسا للنادي.
العامري فاروق نائبا للرئيس.
خالد مرتجى أمينا للصندوق.
وضمت العضوية فوق السن كلا من: طارق قنديل، ومحمد الدماطي، ومهند مجدي، ومحمد سراج الدين، ومحمد شوقي، ومحمد الغزاوي، وحسام غالي.
أما العضوية تحت السن شملت: محمد الجارحي، ومى عاطف.
وشارك 22085 عضوا في العملية الانتخابية للنادي الأهلي، أمس الجمعة بمقر النادي بالجزيرة.
وبدأت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الأهلي، فرز أصوات الجمعية العمومية للنادي، في الثامنة مساء بعد إخلاء المخيم الانتخابي من الإعلاميين.
وترشح في انتخابات الأهلي 21، منهم اثنان على مقعد الرئاسة وهم محمود الخطيب رئيس النادي الحالي والمرشح على نفس المقعد خالد سليمان، ولم يتواجد مرشح على مقعد نائب الرئيس سوى العامري فاروق والذي يتولى نفس المنصب حاليًا.
واشتد الصراع على منصب أمانة الصندوق بين الثنائي خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي حاليًا وخالد الدرندلي الذي قرر إعادة ترشح نفسه على نفس المقعد مستقلاً بعد خروجه من قائمة محمود الخطيب.

وضمت العضوية فوق السن 11 مرشحًا، وهم طارق قنديل ومحمد الدماطي ومهندي مجدي ومحمد سراج الدين ومحمد شوقي ومحمد الغزاوي وحسام غالي وخالد عبد القادر وهم من قائمة محمود الخطيب، إلى جانب منار سعيد وأحمد نبيل ومحمد أحمد، أما العضوية تحت السن، شملت محمد الجارحي ومي عاطف من قائمة الخطيب، في المقابل يخوض محمد رأفت وعمر ربيع ياسين وعبد الله ضياء الانتخابات مستقلين.
 

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