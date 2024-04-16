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خالد بيومي يُحرج إبراهيم نور الدين: ما فعلته بعد المباراة لم نراه في أي مكان بالعالم!

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إبراهيم نور الدين
الثلاثاء، 16-04-2024 11:12 ص


انتقد المحلل الرياضي خالد بيومي، تصرف حكم مباراة القمة ابراهيم نور الدين.
وكتب عبر أكس: “ابراهيم نور الدين قدم مباراة كبيرة تؤكد قوة شخصية الحكم المصري،  السؤال  للكابتن  التواجد بعد المباراة في كل القنوات الرياضية شي يدعو الي الدهشة ‏هل لم تكن تعتقد انك قادر علي تقديم ماتش كبير ام انك لم تكون واثق في اختيارك ‏ظهورك كابتن ابراهيم لم اراه في اي مكان في العالم بعد اي مباراة”. 
وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.
وأحرز سيف الجزيري هدفي الزمالك في الدقيقتين 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.
وألغى الـ VAR ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك على رامي ربيعة لاعب الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.
واحتسب الحكم إبراهيم نور الدين ركلة جزاء لصالح سيف الدين الجزيري في الدقيقة 55 من عمر اللقاء على رامي ربيعه مدافع الأهلي، لكن الـ VAR تدخل وألغى ركلة الجزاء دون وجود خطأ على ربيعة.
وتعرض زيزو للإصابة بعد تدخل رامي ربيعة معه أثناء تصديه لانفراد تام بمرمى مصطفى شوبير في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة.

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