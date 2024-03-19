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إبراهيم نور الدين: أنا نمبر 1 التحكيم في مصر

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إبراهيم نور الدين
الثلاثاء، 19-03-2024 11:37 ص


كشف الحكم المصري الدولي، إبراهيم نور الدين، حقيقة طلبه تحكيم مباراة الأهلي والزمالك، ومحاولة لفت الانتباه في المباريات.
وقال إبراهيم عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "اعتزال التحكيم وأنا رقم 1 في مصر لن يفيدني بشيء في المستقبل، منذ متى وأنا لم أكن الحكم رقم 1 في مصر؟، السنوات الماضية كنت رقم 1 في مصر ولم أعتزال".
وأضاف: "لم أطلب تحكيم مباراة الأهلي والزمالك ولا يجرؤ أي حكم مهما كانت قوته وعلاقاته أن يطلب هذا الطلب، ومعظم الحالات الجدلية التي حدثت معي ليست صعبة".
وواصل: "لا أحاول لفت الانتباه في المباريات، الإعلام المصري هو من صنع حولي هالة كبيرة جدا وأصبحت الأضواء مسلطة علي بمجرد نزولي الملعب وهذا ليس غرورا مني".
وأتم الحكم الدولي: "الأمر مثل عندما ينزل عبد الله السعيد الملعب والكاميرا تسلط عليه أو عندما يسجل شيكابالا أو متعب".

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