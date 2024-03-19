الأربعاء 20 مارس 2024
توقيت مصر 03:23 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

في البنوك والسوق السوداء.. كم وصل سعر الدولار اليوم؟

اغتصبوها داخل الفندق بعد المباراة.. القبض على 4 لاعبين بنادٍ شهير

"حسبي الله ونعم الوكيل". ما سبب هجوم كهربا على مجدي عبدالغني في برنامج رامز جلال؟

حبس وغرامة 100 ألف جنيه لمعلقي زينة رمضان في هذه الحالة

"الحمدلله إن كل حاجة بانت بدري".. خطيبة مسلم تعلن انفصالهما

فيديو.. حادث مروع لـ "باص طالبات" في السعودية يسفر عن وفاة اثنتين وإصابة الآخرين

مرتضى منصور يعرض صور مثيرة لـ رانيا يوسف: الناس هتفطر عليها

شيخ الأزهر يحسم الجدل.. هل يدخل غير المسلمين الجنة؟

"بصي يا ولية مش هسمح لأشكالك".. أحلام تفتح النار على شيرين رضا

تقتل زوجها طعنًا بالسكين أثناء إعداد وجبة الإفطار

اغتصبوها داخل الفندق بعد المباراة.. القبض على 4 لاعبين بنادٍ شهير

IMG-20240319-WA0018
اغتصاب
الثلاثاء، 19-03-2024 01:21 م
 
ألقي القبض أمس الاثنين على 4 من لاعبي فيليز سارسفيلد الأرجنتيني بتهمة الاعتداء الجنسي بعد سماع أقوال صاحبة الشكوى.
واتهمت امرأة تبلغ من العمر 24 عاما في وقت سابق من هذا الشهر المدافع برايان كوفري، والمهاجم أبييل أوسوريو، وحارس المرمى سيباستيان سوسا، ولاعب الوسط خوسيه فلورنتين، في واقعة يزعم أنها حدثت في فندق توكومان الذي أقام فيه الفريق بعد مباراة الدوري الأرجنتيني أمام أتليتيكو توكومان.

وقال خوان روبلز أحد أعضاء فريق المحاماة الخاص بالمدعية: "أعلن المدعي العام أن الأشخاص الأربعة الذين حضروا هذه المحاكمة كمتهمين سيتم وضعهم في الحبس الاحتياطي.

وتابع: "سيتم حرمان الأشخاص الأربعة من حريتهم على ذمة حجز قسم الجرائم ضد الأفراد في إقليم توكومان".

وأضاف دفاع المرأة أن القضية تم تصنيفها على أنها "اعتداء جنسي متعمد ومؤلم من قبل شخصين أو أكثر".

ونفى سوسا هذه المزاعم عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام" في الثامن من مارس آذار الحالي.

وأوقف فيليز اللاعبين الأربعة بعد أن بدأ الادعاء التحقيق.

إقرأ ايضا

IMG-20240319-WA0012

إبراهيم نور الدين: أنا نمبر 1 التحكيم في مصر

IMG-20240319-WA0017

القهوة.. تقرير المستشفى يفجر مفاجأة عن سبب إصابة أحمد رفعت بالسكتة القلبية

IMG-20240318-WA0008

بعد إيقاف حكمي مباراة الأهلي والبنك.. قرار عاجل من الخطيب

أخبار متعلقة

IMG-20240317-WA0007

إبراهيم فايق: هذا ما كشفه متحدث الشباب والرياضة عن حالة أحمد رفعت

images (1)

ماذا قال محمد يوسف عن أزمة كولر وكهربا؟

IMG-20240313-WA0029

قلبه توقف.. أخر تطورات حالة أحمد رفعت وتدخل عاجل من الحكومة

IMG-20240312-WA0045

مرتضى منصور يشتبك مع حارس أمن على بوابة الزمالك: انت اللي خربت النادي

large

ملعب الأول بارك يُتوّج الأهلي بطلًا لكأس مصر 2024: ليلة تاريخية تُخلّد في ذاكرة الكرة العربية

IMG-20240305-WA0025

محمد شبانة يكشف عن صفقة نارية للزمالك