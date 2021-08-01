خالد الغندور يحسم صفقة انتقال رمضان صبحي للزمالك بشكل نهائي

الأحد، 01-08-2021
03:58 م
حسم الإعلامي خالد الغندور
نجم نادي الزمالك
السابق، الجدل المثار بشأن
انتقال رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى الزمالك
خلال
فترة الانتقالات الصيفية.
وكتب خالد الغندور
عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك
قائلا : “ كل ما تردد عن انتقال رمضان صبحي للزمالك غير صحيح نهائيا ولا اللاعب مضى ولا حصل تفاوض مع بيراميدز من
الأساسي ” .
ونجح رمضان صبحى
في خطف كل الأنظار إليه خلال مشاركته مع منتخب مصر
الأولمبي بأولمبياد طوكيو بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه فى أغلب مباريات
الفراعنة .
وعلى جانب آخر ، وجه رمضان صبحي عدد من الرسائل الهامة عقب هزيمة منتخب مصر
الأولمبي أمام منتخب البرازيل وتوديع الفراعنة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وتحدث صبحي عقب المباراة مباشرة في
اجتماعه بلاعبي المنتخب والجهاز الفني قائلاََ:« أريد أن أوجه الشكر للاعبين
وللكابتن شوقي غريب وجهازه الفني في اليوم الأخير لي مع المنتخب الأولمبي، لقد
قدمنا كل ما لدينا وكنا نتمنى الصعود ولكن هذا لم يحدث بعد مباراة صعبة جدًا أمام
منتخب قوي مثل البرازيل.
وأضاف جناح بيراميدز : تمنيت أن يستمر هذا المنتخب لمدة عامين أو ثلاثة لقد
قدمتم كل شيء لنا ونحن نحبكم ونحترمكم وأتمنى ألا يكون أي لاعب أو عضو في الجهاز
الفني أو طبي غاضب مني إذا قولت أي كلمة قد تزعج أحد، سنكون معًا في المنتخب الأول
بإذن الله.
وواصل صبحي: ما زالت أمامنا فرصة لفعل شيء كبير في البطولات المستقبلية
والصعود لكأس العالم قطر 2022، أريد أو أوجه الشكر لكل من تواجد في منتخب مصر
الأولمبي خلال السنوات الثلاث الماضية الذي أعتبرها أفضل سنوات حياتي مع هذا الجيل
الرائع.
واختتم قائد منتخب مصر الأولمبي تصريحاته قائلًا: كنا عائلة واحدة منذ
البداية حتى النهاية، أريد أن أشكر اللاعبين الكبار الذين تواجدوا معنا وساعدونا
كثيرًا للوصول إلى هنا وأتمنى أن يكون التوفيق معنا مستقبلًا.