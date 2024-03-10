الأحد، 10-03-2024
01:01 م
تحدث الإعلامي خالد الغندور
عن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك
السابق، عبر حسابه بموقع فيسبوك.
وقال الغندور: متقعدش تقول خربت النادي وكل واحد يحاسب علي افعاله، وانا خسرت حاجات عشان النادي بسبب مرتضي وخسرت حاجات اعلامية ومشيت من قنوات ولكن في النهاية كنت في ظهر الزمالك
.
وانتهت مباراة كأس مصر التي أقيمت على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بفوز النادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك
بنتيجة 2 / 0.
وأحرز هدفي اللقاء إمام عاشور وأفشة في أواخر الشوط الثاني من المباراة؛ ليحصل الأهلي على بطولة الكأس رقم 39 في تاريخه.