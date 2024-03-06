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مفاجأة بشأن عدم مشاركة إمام عاشور في تدريبات الأهلي قبل السفر للسعودية

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إمام عاشور
الأربعاء، 06-03-2024 11:13 ص

كشف الإعلامي هاني حتحوت أسباب عدم مشاركة إمام عاشور عن مران الأهلي الأخير قبل السفر إلى السعودية لمواجهة الزمالك في نهائي الكأس .
وكتب “حتحوت” عبر حسابه بموقع فيسبوك: إمام عاشور كان موجودًا في التدريبات ولكنه لم يشارك فيه لأنه لم يكن في أفضل حالاته والجهاز الفني يري أنه مُجهد ولا يستطيع خوض التدريبات بنفس القوة، وكولر حرص على توجيه النصائح للاعبين بضرورة التركيز والحفاظ على جاهزية كل لاعب بعيدًا عن السهر والأجازات".
وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر
وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.

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