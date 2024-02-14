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نجم الأهلي بعد انتقاله للزمالك: الأهلي فيه نجوم..لكن الزمالك كله أساطير

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ناصر ماهر
الأربعاء، 14-02-2024 10:34 ص


نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات لاعب الزمالك الحالي والنادي الأهلي السابق ناصر ماهر عبر حسابه بموقع فيسبوك.
وقال ناصر ماهر: الأهلي فيه نجوم.. لكن الزمالك كله أساطير.
وتعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك رسمياً مع ناصر ماهر لاعب وسط فريق مودرن فيوتشر لمدة أربعة مواسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.
ونشر ناصر ماهر صورًا له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وكتب قائلًا "استعدوا أنا وصلت".
ووقّع ناصر ماهر على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك بعد إنهاء المفاوضات بين الناديين على كافة تفاصيل الصفقة، والتي انتقل بموجبها عمرو السيسي إلى مودرن فيوتشر بصورة نهائية مع إعارة كل من عبد الله محمد وعلي ياسر لمدة موسمين ونصف.
يأتي التعاقد مع ناصر ماهر في إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على البطولات في الموسم الحالي.

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