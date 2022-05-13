حيثيات حكم حبس مرتضى منصور

الجمعة، 13-05-2022
02:11 م
أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها في الجنحة رقم 45 لسنة ۲۰۲۲ جنح اقتصادية القاهرة والمتهم فيها مرتضي منصور
بتهمة سب وقذف محمود الخطيب
رئيس النادي الأهلي وآخرين من أعضاء مجلس إدارة النادي الصادر بجلستها المنعقدة علناً
بسراى المحكمة يوم الأربعاء الموافق 27 أبريل 2022 القاضي بمعاقبة مرتضی أحمد محمد منصور
.
وعاقبت المحكمة مرتضي منصور
رئيس نادي الزمالك
بالحبس
سنة
مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وإلزامه
بأن يؤدي لكل مدعی من المدعين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً
وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسون جنيه أتعاب محاماه.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف عماد الدين البيلي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد خالد الشايب وعمرو عبد الرسول
طنطاوي , الرئيسين بالمحكمة وبحضور عبد الرحمن مصطفی – وكيل النائب العام بأمانة سر
أحمد شعبان
كما تضمن حكم المحكمة رفض الدعوى المدنية المقابلة وإلزام
رافعها بالمصروفات ومبلغ خمسون جنيه اتعاب محاماه..
قالت المحكمة في
حيثيات حكمها أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانون
حيث تخلص وقائع الدعوى فيما سطر بالعريضة المقدمه من المستشار محمد عثمان وكيلاً عن
كل من محمود إبراهيم الخطيب
، العامري فاروق محمد عبدالحميد محمد , خالد محمد على الدرندلی
، خالد عبد المحسن كامل مرتجی ، إبراهيم كامل السيد كفراوي ، طارق حسن عبد الحميد ،
رانيا عمرو مصطفی علوانی ، محمد عمر محمد الدماطي ، جوهر نبيل جوهر محمد ، محمد جمال
عبد القادر عبد البصير ، محمد زکریا عبيد سراج الدين ، مهند مجدي محمد عبد العزيز محمد
، ومحمد سعد الدين السيد أحمد مرجان ,على أثر تضررهم من المشكو في حقه مرتضى منصور
لقيامة بالتعدي على المجنى عليهم - المار بيانهم - بالسب والقذف من خلال مقاطع مسجله
تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي وموقع نادي الزمالك
الالكتروني وبعض القنوات
الفضائية والمؤتمرات الصحفية بنادي الزمالك
وذلك بأن قذفهم وسبهم بوقائع لو صحت لأوجبت
عقابهم وإحتقارهم بين أهل وطنهم ومن تلك العبارات ( خلي بالك ياخطيب إن اللي بتعمله
ده لعبة كيد النسا يا محمود ياخطيب أنا لحد دلوقتي ساكت يا خطيب أنت إتنازلت أنت ومجلسك
عن حق الجمعية العمومية ومش هقول اكتر من كده عشان محرجكش كل الورق اللي يجرح عندي
هاتلی نص يقول انك تستقبل هشام حطب وتبوسه من بقه طيب أنا بقولك يا محمود يا خطيب إنت
لاعب فذ بس رجع 260 مليون لترکی - طب رد على المستشار ترکی الشيخ لما قال عليكم عصابة
ما ترد بازبالة يا أبو رياله ، أنا بتحداك أمام مصر كلها نمره واحد أنك أخدت من ترکی
ال شیخ مليون وتسعمائة وثمانون ألف دولار حولتهم إزای مصری ووبيتهم فيں أنا أخدت فلوس
صفقة فرجاني ساسي والنقاز أتحولوا مفيش حاجة دخلت جيبي دا الفرق بيني وبينك يا خطيب
بتشتموا ليه ياسافل وإنت يا مجلس الإدارة بدل ما تطلع تستنكر إلى حصل طالع تشکر .
وبعد تداول القضية أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.