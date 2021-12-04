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حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان قبلها بساعات..والاتحاد يعين حكمًا جديدًا

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حكم
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السبت، 04-12-2021 09:30 ص
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تعيين طاقم  تحكيم بقيادة النيوزلندي مات كونجير لمباراة مصر والسودان المقرر لها اليوم في بطولة كأس العرب 2021.
فيما نشر الصحفي عصام شلتوت منشورا عبر حسابه في "فيسبوك"، يفيد بوفاة حكم مباراة مصر والسودان المقررة اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب بكرة القدم.
وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"عن طاقم تحكيم مباراة مصر والسودان، حيث سيديرها النيوزيلندي ماتيو كونجير (Matthew Conger الاسم المختصر مات)، ويعاونه ماكسيني تيفيدا وبرنارد أليو كحكمي تماس، وأندريس ماتياس كحكم رابع، فيما سيتواجد كيفين بلوم على تقنية الفيديو المساعد "VAR" ويعاونه كريستيان جيتلمان ووكريستيان دينجرت وعبدالله الماري.
وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر صفحته في "فيسبوك" معلنا عن حكم المباراة المرتقبة:"مات كونجير حكما لمباراة مصر والسودان ".
ومن بعده كتب شلتوت: "وفاة حكم مباراة منتخبنا مع المنتخب السوداني".
ويبدو أن المسؤول عن صفحة شلتوت في "فيسبوك" فهم الأمر بطريقة خاطئة، بسبب اسم الحكم الذي يعني "الوفاة" باللغة العربية.
ورد شلتوت بعد إثارة منشوره لكثير من الجدل والانتقاد والسخرية، قائلا:" عذرا اختلط على الأدمن الخبر السابق بشأن وفاة حكم مباراة غد .. أنا عصام شلتوت أعتذر لكم .. تحياتي يا أعظم جمهور".
 

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