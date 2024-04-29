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مخرج مباراة الأهلي ومازيمبي يكشف مفاجأة عن الهدف الملغي

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ارشيفية
الإثنين، 29-04-2024 12:37 م


علق هشام عبد الودود مخرج مباراة، الأهلي ومازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على الهجوم الذي تعرض له بسبب تدخل الفار في إلغاء هدف للفريق الكونغولي.

وحقق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي، بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس الجمعة ونجح في الصعود بشكل رسمي للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت مباراة الأهلي ومازيمبي، إلغاء هدفا للفريق الكونغولي، بعد العودة لتقنية الفار، وكشف لمس الكرة في يد لاعب مازيمبي.وقال هشام عبدالودود في تصريحات تلفزيونية عبر قناة النهار: "تعاملت مع الكرة على أنها هدف، وبعدها وجدت توقف للعب، وشاهدت الحكم يذهب للفار".

وأوضح: "تقنية الفار لديها كافة الكاميرات داخل الملعب ولا يوجد للمخرج علاقة بالتدخل وعرض عليه لقطات معينة، ولم أرَ لمسة اليد في اللعبة".

وأتم تصريحاته: "لم يحدث أي نقاش بيني وبين غرفة الفار، وقمت بنقل ما أوضحته للحكم أمام الشاشات ولا أملك توجيه أي نقاش لهم خاصةً أن الغرفة هي من تملك أحقية تحريك الكاميرات من الداخل وقمت بإعادة اللعبة فقط وهذا أمر طبيعي في صميم عملي".

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