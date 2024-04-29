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الخطيب غاضب من السولية والشحات" ويطالب خالد بيبو بأمر عاجل

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السولية
الإثنين، 29-04-2024 11:35 ص

 

كشف مدحت شلبي، أن هناك غضب شديد داخل النادي الأهلي من قبل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي .

وتابع شلبي، عبر قناة mbc عبر برنامج يا مساء الأنوار: أن رئيس النادي أبلغ خالد بيبو مدير الكرة ان يكون أكثر صرامة مع اللاعبين خصوصا من تكرار تلك اللقطة من قبل مع أكرم توفيق وأحمد عبدالقادر بجانب أزمة بيرسي تاو الأخيرة.

لائحة عقوبات الأهلي

وأكد شلبي، ان رئيس النادي طالب من مدير الكرة بتطبيق اللائحة العقوبات على ثنائي الفريق حسين الشحات وعمرو السولية على ما بدر منهم في المباراة وتحذير اللاعبين من تكرار تلك المواقف مرة أخرى خاصة أنهم من كبار اللاعبين وقدوة لهم وسيكون هناك جلسة للخطيب مع اللاعبين في أقرب وقت .

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