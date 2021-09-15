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أحمد عيد عبدالملك يهاجم حسن شحاتة والسبب صادم

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Native
الأربعاء، 15-09-2021 04:01 م

طالب خالد بيومي الناقد والمحلل الرياضي بطرح مبادرة من أجل تهدئه الأجواء بين جماهير الاهلي والزمالك

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" اطالب الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن شحاته وهم من رموز مصر أخلاقيا العمل علي تهدئة الساحة الكروية المصرية بين جماهير أكبر ناديين في مصر وأفريقيا والوطن العربي لما لهم من حب واحترم  وتقدير من الجميع داخل وخارج مصرنا الحبيبة
ورد أحمد حمد عيد عبدالملك نجم الزمالك على خالد بيومي قائلا :"بعيد عن إن معروف مين اللي رفض الموضوع ده قبل كده والموضوع مش هيتم أكيد .
وأضاف :" كابتن حسن شحاتة نجم كبير ومدرب كبير ولعيب عظيم وأدين له بالفضل وهو مدربي بس هو من ٢٠١١ من وقت ما كان مدرب الزمالك مشوفتوش له أي صلة من قريب أو بعيد بالنادي ومبيحاولش يقرب و دايماً منتقد للنادي !!"

 

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