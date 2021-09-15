تلقيح وشتائم بين زوجة نجمي الزمالك على إنستجرام: الرخيص يفضل رخيص

الأربعاء، 15-09-2021
03:14 م
أثارتا زوجتي نجمي نادي الزمالك
حمدي النقاز وحمزة المثلوثي
، الجدل على
موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بسبب منشورات اعتبرها المتابعون
"تلقيح وشتائم" متبادلة بينهما لخلافات لا يعرفها أحد.
وانضم حمدي النقاز حديثًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
، وبدأت
الحكاية عندما أعلن نادى الزمالك
عن انضمام حمدى النقاز
للفريق ، وقام بعدها حمزة
المثلوثى بنشر “ستوري” عبر حسابه على موقع “إنستجرام” وكتب “الناس معادن ونفائس
فيهم الغالى وفيهم الرخيص”.
وقامت زوجة حمزة المثلوثى بـ مشاركة الاستورى الخاص بـ زوجها وعلقت عليه
“والرخيص يفضل رخيص”.
وبعدها بـ وقت قليل نشرت زوجة حمدى النقاز
استورى عبر حسابه على إنستجرام..
وكتبت “هناك بشر يحتاجون إلى عمليات تجميل داخلية مثل تكبير القلب.. شفط
الحقد.. تكسير خلايا البشر من نفوسهم ونفخ ضمائهم الهزيلة ”.