إيقاف نجم بيراميدز بعد تسريب اتفاقه مع الأهلي

الأربعاء، 14-04-2021
01:18 م
المصريون
تعرض لاعب
نادي بيراميدز
إبراهيم عادل، إلى عقوبات مشددة من قبل النادي بعد
تسريب اتفاقه سرًا مع النادي الأهلي؟، في حين أن عقده مستمر مع ناديه حتى 2025،
الأمر الذي أغضب مسؤولي نادي بيراميدز
منه.
وتم تسريب نسخة من عقد إبراهيم عادل مع بيراميدز
، والذي ظهر خلاله إن
اللاعب
موقع على عقد لمدة 5 سنوات ليستمر مع الفريق حتى 2025.
انقلب مسؤولو نادي بيراميدز
على إبراهيم
عادل بعد علمهم بتوقيعه للنادي الأهلي، إذ قررت إدارة الفريق فرض عقاب شديد
على اللاعب
ومنعه من التدريب مع الفريق
الأول والعودة للتدريب مع فريق الشباب ، بعد ثبوت تفاوضه سرًا مع مسؤولين بالنادي
الأهلي، ورفضه فكرة التجديد مع النادي، لكن المفاجأة كانت بأن اللاعب
وقَّع على
عقود كان لا يعلم مصدرها أثناء طلب نادي طلائع الجيش ضمه.
وانقطع إبراهيم عادل بشكل مفاجئ عن التدريبات مع فريق شباب بيراميدز
، خلال
الفترة الماضية، وحصل على إجازة من التواجد مع النادي خلال الأيام الأخيرة.