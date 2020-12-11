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تعليق مفاجئ من "جيرارد" عن تألق "صلاح"

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تعليق مفاجئ من "جيرارد" عن تألق "صلاح"
 
الجمعة، 11-12-2020 05:43 م
فاجأ أسطورة ليفربول السابق، ستيفن جيرارد،  نجمنا المصري محمد صلاح بتعليق مميز على تألقه اللافت مؤخرا.

وعلق جيرارد على تخطي صلاح لرقمه القياسي في قائمة أفضل هدافي "الريدز" عبر التاريخ بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال جيرارد في منشور لحساب ليفربول في "إنستجرام" يظهر فيه اسم صلاح في صدارة هدافي الفريق في مسابقة دوري الأبطال، قائلا: "أحب ذلك مو (محمد صلاح)".


وكان صلاح قد سجل هدفا في المباراة التي تعادل فيها فريقه مع مضيفه ميدتييلاند الدنماركي 1-1، يوم الأربعاء، في الجولة الختامية من مرحلة المجموعات لدوري الأبطال.

وأصبح صلاح بذلك الهداف التاريخي لـ"الريدز" في المسابقة القارية الأغلى، برصيد 22 هدفا، متفوقا على الأسطورة جيرارد، الذي أحرز 21 هدفا على مدار مسيرته مع ليفربول.
 

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