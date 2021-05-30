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تعليق مفاجئ من أمير مرتضى منصور على إلغاء قرار إيقاف والده

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الأحد، 30-05-2021 04:08 م

علق أمير مرتضى منصور، على قرار القضاء الإداري الصادرة صباح اليوم بوقف قرار اللجنة الأولمبية المصرية ضد والده الخاص بإيقافه لمدة 4 سنوات.
وكتب أمير مرتضي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “إلغاء قرار اللجنة الأولمبية من القضاء المصري العظيم هو أول خطوات استرجاع حقوق أعضاء وجماهير الزمالك واستكمال ما بدأناه في ٢٠١٤.. كل الشكر لجماهير وأعضاء الزمالك على دعمكم الدائم”.
كانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، قضت بقبول الدعوى المقامة من رئيس الزمالك السابق مرتضي منصور والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
واختصمت الدعوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
 

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