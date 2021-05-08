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نادر شوقي: تسريح مذيعين بقناة الأهلي بعد اكتشاف انتمائهم للزمالك

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نادر شوقي
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السبت، 08-05-2021 12:17 م المصريون

شن نادر شوقي وكيل أعمال اللاعبين، هجومًا على مجلس إدارة قناة النادي الأهلي عقب أزمة تسريح مذيعين بالقناة، لانتمائهما لـ نادي الزمالك.
وكتب نادر شوقي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : “ اما تجي تعين حد، بتشوف سيرته الذاتية   بتسأل عليه،  لو عدى.. بيبقى في فترة اختبار من شهر لتلت شهور ساعات ستة كمان،  فا المشكلة مش فى الموظف المشكلة في اللى وظف. ”
ويلتقي الأهلي والزمالك بعد غدٍ الإثنين، في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.
ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري للممتاز، برصيد 44 نقطة من 20 مباراة.
بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 40 نقطة، من 18 مباراة، ويتبقى له جولتين مؤجلتين.
 

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