البرازيل يترجم استحواذه على مصر بهدف دون رد في الشوط الأول

السبت، 31-07-2021
12:56 م
تقدم
منتخب البرازيل
علي منافسه منتخب مصر
بنتيجة هدف
دون رد في المباراة المقامة حاليا
ضمن منافسات ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو
2020”.
وسجل
هدف
التقدم لمنتخب البرازيل
اللاعب ماثيوس كونها في الدقيقة 37 من عمر اللقاء .
ملخص
30 دقيقة :
شهدت
الدقائق الأولى من المباراة استحواذا على الكرة من جانب منتخب البرازيل
لكن دون فاعلية
على مرمى محمد الشناوي.
نجح
منتخب مصر
في الوصول إلى مرمي البرازيل
، إلا أن الكرة اصطدمت في رأس أكرم توفيق ومرت
بجانب القائم الأيسر للسامبا.
وفي
الدقيقة 15 من عمر اللقاء سدد ريتشارليسون لاعب منتبخ البرازيل
كرة الا انها مرت فوق
مرمي الشناوي .
وسدد
ريتشارليسون كرة قوية من داخل منطقة الجزاء الا ان الشناوي نجح في التصدي لها بعد اصطدامها
في الونش .
وأعلن
شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر
، تشكيل الفراعنة لمواجهة البرازيل
.
تشكيل
منتخب مصر
:
حراسة
المرمى: محمد الشناوي
الدفاع:
أسامة جلال - أحمد حجازي - الونش - كريم العراقي
الوسط:
احمد فتوح - أكرم توفيق - عمار حمدي
الهجوم:
رمضان صبحي - طاهر محمد طاهر - أحمد ياسر ريان