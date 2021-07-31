الأربعاء 11 أغسطس 2021
توقيت مصر 00:56 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نواف العنزي مُبتز القاصرات يتصدر الترند في السعودية.. هل تم اعتقاله؟

بث مباشر.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

طبيب مؤمن زكريا يصدم الجميع: نحاول وقف التدهور ونتمنى أن يقف على قدميه

رهف القنون تصدم الجميع وتستعرض مؤخرتها عارية: «سأفعلها أنا»

رسميًا.. باريس جان جيرمان يعلن ضم «ميسي»

الأرصاد الجوية تحذر من كارثة

وفاة الفنان عبدالله الشرقاوي

تفاصيل واقعة دهس أم ابنتها بسبب رفضها ارتداء الحجاب

دنيا سمير غانم تكشف آخر ما قالته لها والدتها قبل وفاتها

أبويا عمل اللي ميتعملش.. فادي خفاجة لوالده: «أبوس جزمتك اتكلم»

ADS
 

منتخب مصر يودع أولمبياد طوكيو بهدف «ساذج» أمام البرازيل

2021_7_26_12_50_18_601
ا
Native
السبت، 31-07-2021 10:58 ص

ودعت منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، أولمبياد طوكيو، بعد خسارته 1-0 أمام منتخب البرازيل، بهدف اعتبره كثيرين "ساذج" للبرازيل ترجم الاستحواذ طوال المباراة على مصر.
وسجل هدف التقدم لمنتخب البرازيل اللاعب ماثيوس كونها في الدقيقة 37 من عمر اللقاء .
ملخص 30 دقيقة في الشوط الأول :
شهدت الدقائق الأولى من المباراة استحواذا على الكرة من جانب منتخب البرازيل لكن دون فاعلية على مرمى محمد الشناوي.
نجح منتخب مصر في الوصول إلى مرمي البرازيل، إلا أن الكرة اصطدمت في رأس أكرم توفيق ومرت بجانب القائم الأيسر للسامبا.
وفي الدقيقة 15 من عمر اللقاء سدد ريتشارليسون لاعب منتبخ البرازيل كرة الا انها مرت فوق مرمي الشناوي .
وسدد ريتشارليسون كرة قوية من داخل منطقة الجزاء الا ان الشناوي نجح في التصدي لها بعد اصطدامها في الونش .


 

إقرأ ايضا

19_2021-637642207582947790-294

الزمالك يعود لتصدر الدوري مؤقتًا بفوز صعب على الاتحاد السكندري

_119818995_gettyimages-1316985020

رسميًا.. باريس جان جيرمان يعلن ضم «ميسي»

أحمد-شوبير-1623139192-0

3 صفقات ثقيلة.. شوبير يزف مفاجأة لجماهير الأهلي

أخبار متعلقة

202107280210221022

البرازيل يترجم استحواذه على مصر بهدف دون رد في الشوط الأول

138-211014-egypt-olympic-team-vs-argentina-tokyo-2021_700x400

بي إن سبورت تصدم المصريين بشأن بث مباراة المنتخب الأولمبي والبرازيل

احمد حجازي

رقم تاريخي ينتظر حجازي في أولمبياد طوكيو

ارشيفية

تعرف علي جدول مواعيد منافسات مصر اليوم في أولمبياد طوكيو 2020

193119

موعد مباراة مصر والبرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

egy22021_7_22_10_50

منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائي الأولمبياد بالفوز على أستراليا 2-0