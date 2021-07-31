منتخب مصر يودع أولمبياد طوكيو بهدف «ساذج» أمام البرازيل
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Native
السبت، 31-07-202110:58 ص
ودعت منتخب مصر
الأولمبي لكرة القدم، أولمبياد طوكيو، بعد خسارته 1-0 أمام منتخب البرازيل، بهدف
اعتبره كثيرين "ساذج" للبرازيل ترجم الاستحواذ طوال المباراة على مصر.
وسجل
هدف التقدم لمنتخب البرازيل اللاعب ماثيوس كونها في الدقيقة 37 من عمر اللقاء .
ملخص
30 دقيقة في الشوط الأول :
شهدت
الدقائق الأولى من المباراة استحواذا على الكرة من جانب منتخب البرازيل لكن دون فاعلية
على مرمى محمد الشناوي.
نجح
منتخب مصر في الوصول إلى مرمي البرازيل، إلا أن الكرة اصطدمت في رأس أكرم توفيق ومرت
بجانب القائم الأيسر للسامبا.
وفي
الدقيقة 15 من عمر اللقاء سدد ريتشارليسون لاعب منتبخ البرازيل كرة الا انها مرت فوق
مرمي الشناوي .
وسدد
ريتشارليسون كرة قوية من داخل منطقة الجزاء الا ان الشناوي نجح في التصدي لها بعد اصطدامها
في الونش .