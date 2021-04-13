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تعرف علي الأندية الأعلى قيمة علي مستوي العالم

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 13-04-2021 09:05 ص متابعات- أمينة عبد العال
 تداولت بعض المواقع الإخبارية الرياضية تقرير يتناول ترتيب الأندية في العالم من حيث قيمة النادي المادية .
وجاء في الترتيب الأول نادي برشلونة الإسباني الأعلى قيمة على مستوى العالم، متفوقا بذلك على عدة أندية أخرى، حيث بلغت قيمة النادي 3.996 مليار يورو، فيما حل نادي ريال مدريد في المرتبة الثانية، وبلغ قيمته بـ3.988 مليار يورو، حسبما نشرت مجلة ”فوربس“ الأمريكية .
و احتل  بايرن ميونخ المركز الثالث، ومانشستر يونايتد في المركز الرابع، وبلغت قيمة كل منهما 3.539 مليار يورو، و3.442 مليار يورو على التوالي .
وكانت المراكز التالية من نصيب ليفربول، تبعه مانشستر سيتي، ثم تشيلسي، وآرسنال، ثم باريس سان جيرمان، وتوتنهام، وبلغ قيمة كل منهم 3.442 مليار يورو، و3.358 مليار يورو، و2.668 مليار يورو، و2.351 مليار يورو، و2.099 مليار يورو، و1.931 مليار يورو على التوالي.
 

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