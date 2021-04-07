نبوءة غريبة من عصام الشوالي بشأن محمد صلاح: سينتقل لهذا النادي

الأربعاء، 07-04-2021
08:37 ص
أحمد عادل شعبان
تنبأ المعلق الرياضي عصام الشوالي
بمصير النجم المصر
ي محمد صلاح
بعد خسارة ليفربول
من ريال مدريد
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وقال الشوالي في تعليقه على المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد
بثلاثية مقابل هدف: متأكد أن صلاح سيرحل عن ليفربول
هذا الصيف .. السفينة تغرق.
وأضاف: ماذا ستحقق مع ليفربول
أكثر من هذا يا صلاح؟ .. فزت معهم بدوري أبطال أوروبا و كأس العالم للأندية و الدوري وحصلت على لقب الهداف اربعة مواسم .
واستدرك: ارحل يا صلاح إلى إسبانيا حيث الريال أو برشلونة ، فالسفينة تغرق في ليفربول
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