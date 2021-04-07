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نبوءة غريبة من عصام الشوالي بشأن محمد صلاح: سينتقل لهذا النادي

الشوالي
نبوءة غريبة من عصام الشوالي بشأن محمد صلاح: سينتقل لهذا النادي
 
الأربعاء، 07-04-2021 08:37 ص أحمد عادل شعبان
تنبأ المعلق الرياضي عصام الشوالي بمصير النجم المصري محمد صلاح بعد خسارة ليفربول من ريال مدريد.

وقال الشوالي في تعليقه على المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف: متأكد أن صلاح سيرحل عن ليفربول هذا الصيف .. السفينة تغرق.

وأضاف: ماذا ستحقق مع ليفربول أكثر من هذا يا صلاح؟ .. فزت معهم بدوري أبطال أوروبا و كأس العالم للأندية و الدوري وحصلت على لقب الهداف اربعة مواسم .

واستدرك: ارحل يا صلاح إلى إسبانيا حيث الريال أو برشلونة ، فالسفينة تغرق في ليفربول.
 

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