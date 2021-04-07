زين الدين زيدان يستهزيء بهدف صلاح في ريال مدريد .. وغضب في ليفربول

الأربعاء، 07-04-2021
07:40 ص
أحمد عادل شعبان
أثار زين الدين زيدان - مدرب ريال مدريد
- غضب جماهير ليفربول
بعد سخريته من هدف محمد صلاح
في فريقه.
وقال زيدان في تصريحات عقب المباراة التي فاز فيها ريال مدريد
بثلاثة أهداف مقابل هدف: لقد سددوا كرة واحدة في الشوط الثاني وأحرزوا هدفا وهذا موقف معقد لكني لن أقول أي شيء.
وتعتبر هذا ثاني تصريح غير جيد من زين الدين زيدان تجاه النجم المصر
ي محمد صلاح
بعد إبداء عدم اهتمامه بضمه لريال مدريد
.
و أطلق زين الدين زيدان - المدير الفني لفريق ريال مدريد
- تصريحات بدت غير تجاه النجم المصر
ي محمد صلاح
المحترف في صفوف ليفربول
الذي أكد من قبل أن النجم الفرنسي كان مثله الأعلي.
وسئل زيدان على هامش مباراة مباراة ريال مدريد
و ليفربول
عما إذا كان يرغب في تدريب محمد صلاح
مستقبلا .
ورد قائلا: لم أتحدث من قبل عن رغبتي في تدريب صلاح .. هو ليس لاعبا في فريقي .. أنا مدرب ريال مدريد
وهو ليس هنا.
وتأتي هذه التصريحات بعد تلميح صلاح أكثر من مرة عن رغبته في الانتقال إلى الدوري الإسباني وتحديدا أحد عملاقي الليجا وهما ريال مدريد
و برشلونة.
أكدت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن هناك حالة أخرى من الغضب لدى مسئولو ليفربول
بسبب تصريحات صلاح الأخيرة التي ألمح فيها إلى إمكانية رحيله إلى أسبانيا حيث استفسرت إدارة النادي من صلاح حول حقيقة هذا التصريحات.
و مازالت الأنباء تتوالي من حين لآخر حول إمكانية رحيل النجم المصر
ي محمد صلاح
من ليفربول
الموسم المقبل وسط تكهنات بوجود خلافات بينه وبين مدربه يورجن كلوب أو إدارة النادي ، وهي الخلافات التي رفض صلاح أكثر من مرة أن يؤكدها لكنه لم ينفيها بشكل قاطع خاصة حين سُئل آخر مرة حول طبيعة علاقته بـ كلوب وكانت إجابته تحمل شيئا من البرود حين وصف العلاقة بينهما بـأنها " عادية احترفية" .
وفيما يلي بعض الأندية التي تريد التعاقد مع صلاح.
ريال مدريد
:
يعتبر ريال مدريد
من أهم الفرق التي تعول على التعاقد مع صلاح وبخاصة بعد تأكيد بعض مسئوليه رغبتهم في التعاقد مع صلاح بالإضافة لإشادة النجم المصر
ي بمدرب الفريق زين الدين زيدان و وصفه بأنه كان مثله الأعلى لكن تبقى عقبة واحدة هي الأموال التي يمكن أن يدفعها الفريق الإسباني في صلاح في ظل أزمة كورونا ومعاناة أغلب الأندية من ضائقة مالية.
برشلونة
:
يريد أيضا برشلونة الإسباني التعاقد مع محمد صلاح
وبخاصة في ظل خلو النادي من النجوم واحتمالية رحيل ميسي نهاية هذا الموسم ورغبة الفريق الإسباني في بناء فريق جديد يحقق البطولات بالإضافة للشائعات حول تشجيع صلاح لبرشلونة منذ كان طفلا لكن تبقى العوائق المالية أيضا سببا قويا في صعوبة رحيل صلاح إلى برشلونة نظرا للرقم الكبير الذي يمكن أن يطلبه ليفربول
.
باريس سان جيرمان
:
قد لا يواجه باريس سان جيرمان نفس العقبات السابقة التي يواجهها عملاقا إسبانيا والمتمثلة في عدم وجود سيولة مالية للتعاقد مع محمد صلاح
لكن تبقى الأزمة في إمكانية قبول صلاح بالانتقال لباريس سان جيرمان وبخاصة أن النادي لا يحقق البطولات الكبرى رغم الإنفاق المهول لكن النادي يفكر في صلاح وبخاصة في ظل وجود أنباء قوية حول رغبة مبابي في الرحيل لنادي آخر.
أندية الصين
:
بالتأكيد ترغب أندية الصين في التعاقد مع محمد صلاح
حيث يدفعون الكثير من الأموال من أجل صنع دوري يبدو قويا واستقطبوا الكثير من نجوم أوروبا المشاهير لكن بالتأكيد صلاح لن يقوم بهذه الخطوة فهو ليس في نهاية حياته المهنية وبالتأكيد ليس المال هو همه الأول وبخاصة أنه قد يجده في أندية أوروبا أيضا.
مانشستر سيتي
:
قد يبدو من الجنون رحيل صلاح من ليفربول
إلى مانشستر سيتي لكن النادي يمكن أن يملك القدرات المالية لذلك والأهم والأخطر هو رحيل نجه أجويرو ورغبة الفريق في تعويضه بمهاجم يملك نفس المعدل التهديفي العالي وبالتأكيد هذه المواصفات تنطبق على صلاح .. فهل ينتقل إلى هناك؟