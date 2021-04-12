الإثنين 12 أبريل 2021
توقيت مصر 06:11 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«صفعة على الوجه وإهانة».. محمد رمضان يرد على عمرو أديب بفيديو صادم

زوج إسراء عماد يفجر مفاجأة صادمة: «قالتلي إنها راحت لصديقي شقته»

شاهد.. البرومو الرسمي لبرنامج رامز جلال «رامز عقله طار»

بالفيديو.. الإفتاء المصرية تعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

إصابات عديدة.. صور تكشف حادث انقلاب أتوبيس العاشر من رمضان

عبدالرحمن السديس يعلن جدول صلاتي التراويح والتهجد بالحرمين

وفاة الأمير بندر بن فيصل آل سعود

السعودية تعلن: الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

8 سنوات حبس لـ أحمد بسام زكي في «قضية التحرش»

أول دولة تعلنها: الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

ADS
 

رسميا .. هذا النادي العملاق تواصل مع صلاح ليشتريه من ليفربول

محمد صلاح
رسميا .. هذا النادي العملاق تواصل مع صلاح ليشتريه من ليفربول
 
الإثنين، 12-04-2021 05:56 ص أحمد عادل شعبان
كشفت شبكة "تيليفوت" الفرنسية عن الوجهة المقبلة للنجم المصري محمد صلاح حال رحيله عن ليفربول الإنجليزي.

وقالت في تقرير لها: إدارة باريس سان جيرمان تواصلت مع وكيل أعمال صلاح لبحث عملية انتقاله لباريس سان جيرمان.

و مازالت الأنباء تتوالي من حين لآخر حول إمكانية رحيل النجم المصري محمد صلاح من ليفربول الموسم المقبل وسط تكهنات بوجود خلافات بينه وبين مدربه يورجن كلوب أو إدارة النادي ، وهي الخلافات التي رفض صلاح أكثر من مرة أن يؤكدها لكنه لم ينفيها بشكل قاطع خاصة حين سُئل آخر مرة حول طبيعة علاقته بـ كلوب وكانت إجابته تحمل شيئا من البرود حين وصف العلاقة بينهما بـأنها " عادية احترفية" .

وفيما يلي بعض الأندية التي تريد التعاقد مع صلاح.

ريال مدريد :
يعتبر ريال مدريد من أهم الفرق التي تعول على التعاقد مع صلاح وبخاصة بعد تأكيد بعض مسئوليه رغبتهم في التعاقد مع صلاح بالإضافة لإشادة النجم المصري بمدرب الفريق زين الدين زيدان و وصفه بأنه كان مثله الأعلى لكن تبقى عقبة واحدة هي الأموال التي يمكن أن يدفعها الفريق الإسباني في صلاح في ظل أزمة كورونا ومعاناة أغلب الأندية من ضائقة مالية.

برشلونة :
يريد أيضا برشلونة الإسباني التعاقد مع محمد صلاح وبخاصة في ظل خلو النادي من النجوم واحتمالية رحيل ميسي نهاية هذا الموسم ورغبة الفريق الإسباني في بناء فريق جديد يحقق البطولات بالإضافة للشائعات حول تشجيع صلاح لبرشلونة منذ كان طفلا لكن تبقى العوائق المالية أيضا سببا قويا في صعوبة رحيل صلاح إلى برشلونة نظرا للرقم الكبير الذي يمكن أن يطلبه ليفربول.

باريس سان جيرمان :
قد لا يواجه باريس سان جيرمان نفس العقبات السابقة التي يواجهها عملاقا إسبانيا والمتمثلة في عدم وجود سيولة مالية للتعاقد مع محمد صلاح لكن تبقى الأزمة في إمكانية قبول صلاح بالانتقال لباريس سان جيرمان وبخاصة أن النادي لا يحقق البطولات الكبرى رغم الإنفاق المهول لكن النادي يفكر في صلاح وبخاصة في ظل وجود أنباء قوية حول رغبة مبابي في الرحيل لنادي آخر.

أندية الصين :
بالتأكيد ترغب أندية الصين في التعاقد مع محمد صلاح حيث يدفعون الكثير من الأموال من أجل صنع دوري يبدو قويا واستقطبوا الكثير من نجوم أوروبا المشاهير لكن بالتأكيد صلاح لن يقوم بهذه الخطوة فهو ليس في نهاية حياته المهنية وبالتأكيد ليس المال هو همه الأول وبخاصة أنه قد يجده في أندية أوروبا أيضا.

مانشستر سيتي :
قد يبدو من الجنون رحيل صلاح من ليفربول إلى مانشستر سيتي لكن النادي يمكن أن يملك القدرات المالية لذلك والأهم والأخطر هو رحيل نجه أجويرو ورغبة الفريق في تعويضه بمهاجم يملك نفس المعدل التهديفي العالي وبالتأكيد هذه المواصفات تنطبق على صلاح .. فهل ينتقل إلى هناك؟
 

إقرأ ايضا

رؤوف خليف

رؤوف خليف يتصدر " فيس بوك " بعد سخريته الاذعة من رمضان صبحي وعبدالله السعيد

d3ac8c16-c9b0-43ae-bca4-9d47c2108b8f

إصابة «تريزيجيه» بقطع في الرباط الصليبي في مباراته أمام «صلاح» وهذا ما قاله

Capture

سنقاتل .. محمد صلاح : انتظرونا يوم الأربعاء

أخبار متعلقة

الشوالي

نبوءة غريبة من عصام الشوالي بشأن محمد صلاح: سينتقل لهذا النادي

محمد صلاح

زين الدين زيدان يستهزيء بهدف صلاح في ريال مدريد .. وغضب في ليفربول

محمد صلاح

5 أندية تفتح خزائنها للتعاقد مع محمد صلاح بعد رحيله من ليفربول

محمد صلاح يضحك

صلاح ينفجر ضحكا بعد سؤاله عن راموس .. ويفاجيء المذيع بإجابة غير متوقعة

محمد صلاح

مدرب مصري يضع محمد صلاح في موقف محرج مع ليفربول

صلاح و راموس

صحيفة إسبانية تحرض راموس على إصابة صلاح مرة أخرى .. وليفربول يرد بكلمات نارية