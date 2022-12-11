الأحد 11 ديسمبر 2022
توقيت مصر 10:46 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعدما أحدث أزمة في قطر.. وفاة الصحفي الأمريكي داعم الشواذ داخل الاستاد

الأهلي يحصل على مكافأة كبيرة من كأس العالم

الأمن القطري يطرد مشجعًا إنجليزيًا من المدرجات .. ماذا فعل؟

اعترافات سائق أوبر المعتدي جنسيًا على طبيبة: كانت سكرانة

تعرف على المكافأة الضخمة التي حصل عليها المغرب بعد تأهله لنصف النهائي

نقابة الموسيقيين تعلن إيقاف عمر كمال عن الغناء

جورجينا تهاجم مدرب البرتغال بشدة. ماذا قالت؟

شاهد.. رونالدو يعتدي على مشجع حاول التقاط صورة معه بعد الهزيمة أمام المغرب

ضجة كبيرة.. تقديم وجبات لحم خنزير لمسافرين عراقيين(فيديو)

«اعتدى جنسيًا على أكثر من 100 جثة لنساء في المشرحة».. جريمة فاجعة

ADS
 

تعرف على المكافأة الضخمة التي حصل عليها المغرب بعد تأهله لنصف النهائي

_127923935_whatsappimage2022-12-07at4.45.46pm
المغرب
Native
Teads
الأحد، 11-12-2022 10:10 ص
ضمن منتخب المغرب الحصول على مكافأة مالية ضخمة قدرها 25 مليون دولار، بعد بلوغه، لأول مرة في تاريخه، الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2022، من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتمكن المغرب من هزيمة نظيره البرتغالي في الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022، (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على استاد "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة، ليدخل التاريخ كأول منتخب عربي وإفريقي يبلغ دور الأربعة الكبار لكأس العالم.

وتعد هذه المكافأة هي الأكبر التي يحصل عليها منتخب عربي في تاريخ كأس العالم، بعدما قرر الـ"فيفا" تخصيص جوائز مالية هي الأكبر على الإطلاق خلال نهائيات مونديال قطر.
 

إقرأ ايضا

_127961360_grantwahl

بعدما أحدث أزمة في قطر.. وفاة الصحفي الأمريكي داعم الشواذ داخل الاستاد

Capture

الأهلي يحصل على مكافأة كبيرة من كأس العالم

1663472_0

جورجينا تهاجم مدرب البرتغال بشدة. ماذا قالت؟

أخبار متعلقة

Capture

شاهد لحظة احتفال أمير قطر بفوز المغرب على إسبانيا

Capture

مواجهات نارية.. موعد مبارايات اليوم والقنوات الناقلة

1966121_0

مباريات اليوم في كأس العالم.. الموعد والقنوات الناقلة

Capture

فيديو صادم.. لاعب أوروغواي يكسر شاشة الفار اعتراضًا على عدم احتساب ركلة جزاء له

4471966-2022-06-01T192503Z_356819440_UP1EI611HXPI2_RTRMADP_3_SOCCER-FINALISSIMA-ITA-ARG-REPORT

مباريات اليوم في كأس العالم بالدور الـ 16 والقنوات الناقلة

638100084c59b767ca2c0dbe

مدرب السعودية: لولا هذا اللاعب لخرجنا بهزيمة كبيرة