تعافى من سرطان الدماغ.. 10 معلومات عن مدرب الزمالك المحتمل

يضع نادي الزمالك
اللمسات النهائية على مفاوضاته مع الألماني هيكو هيرليتش لقيادة الفارس الأبيض
خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.
1- الألماني هيكو
هيرليتش مدرب الزمالك المحتمل عمره 53 عامًا
2- الألماني هيكو
هيرليتش مدرب الزمالك المحتمل اعتزل كرة القدم كلاعب في 2004
3- الألماني هيكو
هيرليتش مدرب الزمالك المحتمل أصيب
بالسرطان في المخ عام 2001 وهو فى الملاعب وتم تجاوز المحنة بالعلاج الإشعاعي.
4- الألماني هيكو
هيرليتش مدرب الزمالك المحتمل، تعافى من السرطان ومارس لعبة كرة القدم ثم قرر الاعتزال
بعدها بعامين.
5- الألماني هيكو
هيرليتش مدرب الزمالك المحتمل يتسم
بالشخصية القوية.
6- الألماني هيكو
هيرليتش مدرب الزمالك المحتمل أول تجربة
تدريبية له كانت لفريق بروسيا دورتموند للشباب
7- الألماني هيكو
هيرليتش مدرب الزمالك المحتمل قاد منتخب
ألمانيا تحت 17 سنة ونجح في حصد الميدالية البرونزية بمونديال الناشئين.
8- الألماني هيكو
هيرليتش مدرب الزمالك المحتمل تولى تدريب فريق بايرن ليفركوزن الألماني وأوجسبورج فى الدوري الألماني .
9- الألماني هيكو هيرليتش
مدرب الزمالك المحتمل يميل للكرة الهجومية.
10- الألماني هيكو
هيرليتش مدرب الزمالك المحتمل لم يتول تدريب أي فريق منذ عامين.