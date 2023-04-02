تعافى من سرطان الدماغ.. 10 معلومات عن مدرب الزمالك المحتمل





يضع نادي الزمالك اللمسات النهائية على مفاوضاته مع الألماني هيكو هيرليتش لقيادة الفارس الأبيض خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.

1- الألماني هيكو هيرليتش مدرب الزمالك المحتمل عمره 53 عامًا

2- الألماني هيكو هيرليتش مدرب الزمالك المحتمل اعتزل كرة القدم كلاعب في 2004

3- الألماني هيكو هيرليتش مدرب الزمالك المحتمل أصيب بالسرطان في المخ عام 2001 وهو فى الملاعب وتم تجاوز المحنة بالعلاج الإشعاعي.

4- الألماني هيكو هيرليتش مدرب الزمالك المحتمل، تعافى من السرطان ومارس لعبة كرة القدم ثم قرر الاعتزال بعدها بعامين.

5- الألماني هيكو هيرليتش مدرب الزمالك المحتمل يتسم بالشخصية القوية.

6- الألماني هيكو هيرليتش مدرب الزمالك المحتمل أول تجربة تدريبية له كانت لفريق بروسيا دورتموند للشباب

7- الألماني هيكو هيرليتش مدرب الزمالك المحتمل قاد منتخب ألمانيا تحت 17 سنة ونجح في حصد الميدالية البرونزية بمونديال الناشئين.

8- الألماني هيكو هيرليتش مدرب الزمالك المحتمل تولى تدريب فريق بايرن ليفركوزن الألماني وأوجسبورج فى الدوري الألماني .

9- الألماني هيكو هيرليتش مدرب الزمالك المحتمل يميل للكرة الهجومية.

10- الألماني هيكو هيرليتش مدرب الزمالك المحتمل لم يتول تدريب أي فريق منذ عامين.