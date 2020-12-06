تصريح مفاجيء من اتحاد الكرة بشأن مرتضى منصور

الأحد، 06-12-2020
03:42 م
المصريون
صرح عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة
، بعدم وصول
خطاب من الاتحاد الدولى لكرة القدم بشأن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك
الموقوف.
وأضاف الجنايني: لم يحدث أن استفسر الفيفا
عن مرتضى منصور
وآخر تواصل بيننا
كان في أكتوبر بشأن قرار الأولمبية.
وكانت اللجنة الاولمبية أصدرت قرارا بإيقاف مرتضي منصور لمدة أربع سنوات.
واختفى مرتضى منصور
، من الظهور على صفحته على السوشيال ميديا، في ظروف
غامضة منذ يوم الجمعة، بعد تهديده بنشر فيديو أعلن فيه الكشف عن مؤامرة كبيرة
بالأسماء والمستندات وفضح الكثيرين.
وقال "منصور" عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك" 0 مساء الجمعة-:
انتهي الأن المستشار مرتضي منصور من تسجيل اللقاء المرتقب الذي يكشف أبعاد
المؤامرة وسيتم عرضه فور الانتهاء من تحميله على صفحته الرسمية.
وكان مرتضى وعد الخميس بظهور فيديو يتضمن كل شيء بعد صلاة الجمعة بالأمس
لكن الفيديو لم يظهر مما طرح العديد من التساؤلات.
وتساءل الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن سر اختفاء مرتضى منصور
وعدم
نشر الفيديو، وأرجع البعض ذلك إلى نصائح قدمها مقربين منه بعدم الخوض في هذا الأمر
وأن يقدم ما لديه للقضاء وهو الذي يفصل فيما يزعم من مؤامرة، فيما قال البعض أنه
تراجع خوفًا من توريط نفسه في مسائل قانونية تدينه.
وكان مرتضى منصور
، كتب قبلها بساعات عبر حسابه:" إلى جماهير الزمالك
العظيمة التي تطالب بالنزول إلى الشارع اليوم الجمعة احتجاجًا علي ما حدث من
مؤامرة ضد نادي الزمالك
ومجلس إدارته المنتخب والشرعي ذلك لن يفيد قضيتنا فقضيتنا
عادلة وكل ما نطلبه هو العدل ورفع الظلم".
وأضاف :" لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى ونريد فقط أن يسمعنا فخامة
رئيس الجمهورية فإذا كنا على حق ينصفنا وإن كنا على باطل يحاكمنا... وأخيرا لن
يكون الزمالك
ولا رئيسه الشرعي جزء من الفوضى في مصر".
واختتم :" وغدًا الجمعه رسالتى بالصوت والصورة ستكون موجهه لفخامة
رئيس الجمهورية سأحكى له بالمستندات المؤامرة الكبرى على واحد من أكبر الأندية في
أفريقيا وعلي رئيسه وأنتظر حكمه العادل بعد حكم الله الذي نخشاه وحده فهو
الحق".