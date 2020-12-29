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تصريحات غير متوقعة من ميسي عن رونالدو

ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو
 
الثلاثاء، 29-12-2020 10:03 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن نجم برشلونة ليونيل ميسي أنه بالرغم من المنافسة المحتدمة بينه وبين غريمه مهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو ، إلا أنه يعتبر عامل محفز له لتقديم أفضل ما لديه .
و عبر عن إعجاب بـ 4 لاعبين ورياضيين كانوا محفزين له من أجل تقديم أفضل ما لديه مؤكدا أن رونالدو كان يدفعه  ليحسن من نفسه بشكل مستمر حسبما نقلت صحيفة " آس " الإسبانية .
و أشار إلي أن اللاعبين الآخرين هم لاعبا التنس الإسباني رافائيل نادال و السويسري روجر فيدرر ، ونجم كرة السلة الأمريكية ليبرون جميس .
و أكد ميسي أنه معجب جدا بكل الرياضيين الذين يبرزون ويتركون كل شئ لتقديم أفضل ما لديهم .

 

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