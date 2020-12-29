تصريحات غير متوقعة من ميسي عن رونالدو

الثلاثاء، 29-12-2020
10:03 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن نجم برشلونة ليونيل ميسي
أنه بالرغم من المنافسة المحتدمة بينه وبين
غريمه مهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو
، إلا أنه يعتبر عامل محفز له لتقديم أفضل
ما لديه .
و عبر عن إعجاب بـ 4 لاعبين ورياضيين كانوا محفزين له من أجل تقديم أفضل ما
لديه مؤكدا أن رونالدو
كان يدفعه ليحسن من
نفسه بشكل مستمر حسبما نقلت صحيفة " آس " الإسبانية .
و أشار إلي أن اللاعبين الآخرين هم لاعبا التنس الإسباني رافائيل نادال
و
السويسري روجر فيدرر
، ونجم كرة السلة الأمريكية ليبرون جميس
.
و أكد ميسي
أنه معجب جدا بكل الرياضيين الذين يبرزون ويتركون كل شئ لتقديم
أفضل ما لديهم .