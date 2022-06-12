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تصريحات أغضبت الجماهير.. موسيماني: المجمع الرياضي بالمغرب الأفضل في أفريقيا

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موسيماني
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الأحد، 12-06-2022 09:34 ص

تقدم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، بالشكر لفوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي، والاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”.

وشارك موسيماني مع 22 مدربًا أفريقيا في الدورة التي نظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” في المغرب حاليًا للحصول على الرخصة التدريبية كاف برو.

وقال موسيماني في تصريحات عبر موقع اتحاد الكرة المغربي: “في البداية أود أن أشكر فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لأنه أتاح لنا الفرصة للقدوم هنا والحصول على الدورة التدريبية (كاف برو)”.

وتابع: “أشكر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لانه اختارني للحصول على هذه الدورة، ونحن مستمرون في هذا الأمر منذ 3 سنوات بسبب توقفه في فترة فيروس كورونا ومن الجيد أننا عدنا إلى هنا مجددًا بعد الانتهاء من بناء المجمع الرياضي الذي كان يُبنى في عام 2018”.

وأضاف: “هذه أول دورة من نوعها في القارة وهو أمر فريد، وكان مهم أن يحضره المدربين لكي يحصلوا على رخصة كاف برو”.

وأكمل: “لقد تقابلت مع وليد الركراكي وفلوران إيبينجي ورشيد الطاوسي وحسين عموتة أيضًا، وهنا تكمن أهمية الدورة المنظمة في المغرب، وأهم شيء أننا التقينا وضحكنا معًا وقضينا بعض الوقت معًا”.

واختتم : “المجمع الرياضي التابع للاتحاد المغربي يعد الأفضل في أفريقيا بأكملها ويستطيع أن ينافس المجمعات الرياضية في العالم لأن التجهيزات والإمكانيات به قوية جدًا”.
وتسببت هذه التصريحات في غضب جمهور الأهلي الذي هاجموا "موسيماني" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 

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