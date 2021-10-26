تشكيل وموعد مباراة الزمالك امام إنبي

الثلاثاء، 26-10-2021
10:46 ص
يحل الزمالك
ضيفا على نظيره إنبي، اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة
الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.
تنطلق صافرة اللقاء بين إنبي والزمالك
، في الثامنة مساء، باستاد بتروسبورت، وستذاع على قناة أون تايم سبورتس 1.
ويسعى الزمالك
للحفاظ على لقب بطولة الدوري في النسخة الحالية، بعدما توج
به في نسخته الماضية، للمرة 13 في تاريخه.
ويفتقد الزمالك
في مباراة اليوم، لكل من محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم
إمام وأحمد أبو الفتوح للإيقاف.
تشكيل الزمالك
المتوقع أمام إنبي بافتتاح مبارياته في الدوري
ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك
بتشكيل
كالتالي:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمود الونش، محمود علاء، حمزة المثلوثي.
خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، أشرف بن
شرقي.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.